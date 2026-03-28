Ora legale 2026 stanotte lancette avanti di un’ora

Da orizzontescuola.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo si verifica il cambio all’ora legale. Alle 2:00 le lancette vengono spostate avanti di un’ora e l’orario passa direttamente alle 3:00. Questa modifica riguarda tutte le regioni che adottano il sistema e sarà valida fino al prossimo ottobre, quando si tornerà all’ora solare.

Scatta nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo il passaggio all’ora legale: alle 2:00 le lancette si spostano avanti di un’ora, direttamente alle 3:00. Un’ora di sonno in meno, ma anche l’inizio della stagione delle giornate più luminose. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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