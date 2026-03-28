Ora legale e ritmi circadiani | perché adattarsi non è sempre facile

Nel fine settimana si verifica il cambiamento dell’ora legale, con le lancette che vengono spostate in avanti di un’ora tra la notte di sabato 28 e domenica 29 marzo 2026. Questo passaggio segna l’inizio della primavera e avviene ogni anno nello stesso periodo, modificando gli orari diurne e notturne. Il cambio influisce sui ritmi quotidiani di molte persone, richiedendo un adattamento al nuovo orario.

Nel week end torna l’ ora legale. Durante la notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo 2026 le lancette andranno spostate in avanti di un’ora, per il consueto cambio dell’ora di primavera. Fra gli effetti temporanei più noti legati al cambio dell’ora possono segnalarsi sintomi legati alla stanchezza, spossatezza e difficoltà nella concentrazione. Ora legale 2026: quando spostare le lancette e cosa cambia Dietro lo spostamento di un’ora si nasconde un meccanismo biologico complesso che coinvolge il cosiddetto ritmo circadiano, l’orologio interno che regola sonno, veglia, temperatura corporea e produzione ormonale. Quando l’orario cambia, il sistema non si adatta immediatamente: per alcuni giorni, il corpo resta “fuori sincrono” rispetto al nuovo ritmo imposto dall’orologio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Stanotte si passa all’ora legale con le lancette degli orologi spostate in avanti di un’ora. Si dormirà un’ora in meno, ma si godrà di più luce almeno per i prossimi sette mesi A che ora spostare le lancette: https://fanpa.ge/SKCIm - facebook.com facebook

Questa notte tornerà l’ora legale: alle 2 andranno spostate le lancette avanti di un'ora. x.com