L'entrata in vigore dell'ora legale nel 2026 comporta variazioni nell'orario diurne e notturne, con effetti misurati su salute e sicurezza. Un aumento del 4% negli infarti e del 6% negli infortuni sul lavoro è stato osservato in relazione al cambio dell'ora. Un’esperta ha condiviso cinque suggerimenti per affrontare al meglio questa transizione.

Il cambio dell’ora provoca un aumento di infarti (+4%) e infortuni sul lavoro (+6%). Ecco i 5 consigli della Dr. Cristina Tomasi per proteggere sonno, metabolismo e ritmo circadiano. Nella notte tra il 28 e il 29 marzo 2026 tornerà l’ora legale. Un semplice spostamento delle lancette in avanti, che comporta un’ora in meno di sonno, può trasformarsi per l’organismo in un vero e proprio mini jet?lag sociale. Numerosi studi scientifici hanno infatti documentato come, nei giorni immediatamente successivi al cambio dell’ora, si registrino aumenti misurabili di infarti, incidenti stradali e infortuni sul lavoro. Secondo lo studio Daylight Savings... 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Ora legale 2026, come adattarsi: i consigli dell’esperta

Articoli correlati

Ora legale 2026 quando scatta, come spostare le lancette (in avanti o indietro), consigli per ridurre gli effetti del cambioL'arrivo della primavera, anche nel 2026, porta con sé il consueto cambio dell'orario con il passaggio all’ora legale nella notte tra sabato e...

Come preparare la pelle alla primavera? I consigli dell’esperta e i prodotti da provareLa pelle d’inverno è sopravvissuta al freddo, all’aria secca dei caloriferi e alle temperature ballerine.

Ask Me Anything: Leadership, Rejection, Star Wars, Confidence & The 3–5% Edge™ with Blue Stiley

Approfondimenti e contenuti su Ora legale 2026 come adattarsi i...

Temi più discussi: Ora legale 2026: 4 consigli del cronobiologo per adattarsi al cambio dell'ora e dormire bene; Ora legale 2026, scatta il cambio: quando spostare le lancette; Cambio orario 2026, tra sabato e domenica arriva l’ora legale; L'ora legale sta per tornare: quando spostare le lancette dell'orologio.

Torna l’ora legale 2026: quando scatta e come spostare le lancette. Ecco perché potrebbe essere l’ultima voltaLancette avanti di un'ora nella notte tra 28 e 29 marzo. Avviata indagine parlamentare sull'ora legale permanente. ilfattoquotidiano.it

Ora legale 2026: orologi, benefici e cosa sapere prima del cambioL'ora legale entra nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo 2026: tutte le informazioni utili su tempistiche, dispositivi e impatti quotidiani ... viaggiamo.it

Ora legale, l’allarme: balzo di infarti e infortuni sul lavoro per l'alterazione del ritmo circadiano x.com

La ragazza, attraverso il suo legale, l'avvocato Fabrizio Gallo, respinge sostanzialmente le accuse dicendosi pronta a chiarire la sua posizione con gli inquirenti che le contestano, assieme al padre, i reati di riciclaggio e intestazione fittizia di beni. - facebook.com facebook