Durante il primo serale di Amici 25 sono stati eliminati Opi, Antonio e Michele. Opi, nome d’arte di Simone Opini, aveva già tentato l’ingresso nel talent nella stagione precedente senza successo. I tre concorrenti sono stati ospiti nel programma di approfondimento televisivo Verissimo, dove sono stati intervistati dopo l’eliminazione.

Opi, il cui vero nome è Simone Opini, aveva già provato ad entrare nel talent la scorsa stagione, ma non ci era riuscito. Il cantante bergamasco, pupillo di Anna Pettinelli, ha incarnato l’anima più verace e carismatica di questa edizione. Con un passato da imbianchino e una determinazione ferrea che lo ha portato a ritentare il provino dopo una sfida persa nella scorsa stagione, Opi ha conquistato il pubblico con la sua ironia e i suoi numerosi tatuaggi. Nonostante le performance cariche di energia su brani di Zucchero e dei Pinguini Tattici Nucleari, il ballottaggio finale gli è stato fatale. Tuttavia, le parole di incoraggiamento dei... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Opi, Antonio e Michele: chi sono gli eliminati del primo serale di Amici 25 ospiti a Verissimo

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