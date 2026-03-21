Amici anticipazioni 21 marzo | Opi e Michele primi eliminati del serale

Sabato 21 marzo, nel serale di Amici, Opi e Michele sono stati i primi concorrenti ad essere eliminati, segnando l’inizio della fase finale del talent show di Canale 5. La puntata ha visto i due artisti lasciare il palco dopo le votazioni della giuria e del pubblico, senza ulteriori dettagli sui motivi delle scelte.

Amici, anticipazioni sabato 21 marzo. Opi e Michele sono i primi due eliminati del serale del talent show di Canale 5. Arrivano le ultime anticipazioni della puntata di Amici di sabato 21 marzo. Si parte con la fase finale del talent show di Canale 5, il serale. La super ospite musicale di puntata è Annalisa, che presenta il nuovo brano, mentre sul fronte comico arrivano Pio e Amedeo. In giuria troviamo Amadeus, Gigi D’Alessio, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario. La prima manche vede contrapposte la squadra di Lorella Cuccarini e Veronica Peparini contro la squadra di Emanuel Lo e Anna Pettinelli. Dopo le prime prove, finiscono al ballottaggio Gard, Valentina e Opi. 🔗 Leggi su 2anews.it

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