Openda non brilla nel 5-2 del Belgio sugli USA | i numeri della sua partita

Durante la partita tra Belgio e Stati Uniti, il giocatore non ha evidenziato numeri significativi. La squadra belga ha concluso la gara con un punteggio di 5-2. I dati relativi alla sua performance non indicano contributi di rilievo, e il suo coinvolgimento nel match si è limitato a poche occasioni offensive e difensive. La partita si è conclusa con una vittoria per la squadra europea.

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