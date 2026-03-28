In primavera del 2026, il mercato dei trasporti marittimi vede un'opa di Ferretti, controllata dal gruppo Kkcg, che propone un prezzo più elevato per acquisire una compagnia rivale. La mossa arriva in un momento di tensione tra le diverse aziende del settore, mentre le banchine dell'Adriatico sono al centro di questa competizione, con decisioni prese nei consigli di amministrazione. Le acque del mare restano senza padroni, ma le strategie si fanno più intense.

Il mare non ha padroni, ma le banchine e i consigli d'amministrazione sì, e in questa primavera del 2026 le acque dell'Adriatico sembrano riflettere le luci dei grattacieli di Praga e Hong Kong. È un risiko rumoroso quello che si sta consumando attorno a Ferretti S.p.A., guidato da Alberto Galassi, il gioiello della nautica mondiale che, pur continuando a vendere il sogno del mogano e del design Made in Italy, parla una lingua sempre più internazionale e meno legata ai confini nazionali. L'ultimo scossone è arrivato ieri, quando il colosso ceco Kkcg Maritime, braccio operativo del magnate Karel Komárek, ha deciso di rompere gli indugi e lanciare una nuova offensiva. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Opa Ferretti, il colosso Kkcg rilancia prezzo più alto per sfidare il Dragone

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