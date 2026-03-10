Ferretti | Weichai salva l’azienda Kkcg lancia OPA per

Weichai ha deciso di intervenire per salvare l’azienda Ferretti, mentre Kkcg ha avviato un’Offerta Pubblica di Acquisto (OPA). La regione dell’Emilia-Romagna, nota per i suoi cantieri e le maestranze qualificate, si trova oggi di fronte a un passaggio importante nel settore industriale. La vicenda riguarda direttamente le aziende coinvolte e la loro evoluzione nel mercato locale.

Il cuore pulsante dell’Emilia-Romagna, terra di cantieri e maestranze d’eccellenza, vive oggi un momento cruciale nella sua storia industriale. A Forlì, dove Ferretti Group ha il suo quartier generale in via Ansaldo a Villa Selva, si sta consumando una battaglia azionaria che potrebbe ridisegnare la mappa del settore nautico italiano. I cinesi di Weichai Group, già proprietari di maggioranza, hanno ribadito il loro ruolo di salvatori economici dopo aver investito circa 470 milioni di euro per trascinare l’azienda dall’orlo dell’insolvenza verso la redditività. Contro questa posizione, l’azionista di minoranza Kkcg Maritime, controllata dal... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ferretti: Weichai salva l’azienda, Kkcg lancia OPA per Articoli correlati Nautica, il futuro di Ferretti: Kkcg lancia un’opa parziale, operazione da 52 milioni di azioniIl gruppo ceco Kkcg Maritime ha annunciato il lancio di un’offerta pubblica di acquisto parziale volontaria su un massimo di 52. Opa, meno di un mese per decidere il futuro di Ferretti: sfida tra il miliardario ceco e i cinesi di WeichaiIn poco meno di un mese si deciderà sui nuovi assetti della governance di Ferretti, il colosso degli yacht che ha quartier generale a Forlì, contesa... Una raccolta di contenuti su Ferretti Weichai salva l'azienda Kkcg... Discussioni sull' argomento Ferretti, proseguono gli acquisti dei cinesi, Weichai sale al 39,25% e attacca gli analisti; Ferretti, l'opa di Komarek partirà il 16 marzo e durerà fino al 13 aprile. Weichai sale al 39,04%. Ferretti, Weichai apre al m&a. E sale al 39,2%Si intensifica la battaglia con la ceca Kkcg per la governance del gruppo nautico in vista dell’assemblea. Il socio cinese risponde alle accuse di immobilismo e si dice pronto a fare acquisizioni mira ... milanofinanza.it Sfida per gli yacht di Ferretti. Il socio cinese aumenta la quotaMILANO – Acque agitate in vista del prossimo rinnovo del cda di Ferretti. Ieri il primo azionista del gruppo degli yacht di lusso - ovvero i cinesi di Weichai - ha arrotondato la sua partecipazione al ... repubblica.it Si agitano le acque in Ferretti Group, leader mondiale nella progettazione, costruzione e commercializzazione di yacht a motore e imbarcazioni da diporto - facebook.com facebook