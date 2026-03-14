Il cda di Ferretti boccia l’Opa Kkcg

Il consiglio di amministrazione di Ferretti, azienda specializzata nella produzione di yacht di lusso e quotata sia su Euronext Milan che sulla Borsa di Hong Kong, ha deciso di respingere l’offerta pubblica di acquisto volontaria parziale e condizionata presentata da Kkcg maritime sul 15,4% del suo capitale. La decisione è stata comunicata ieri e riguarda la proposta di acquisto promossa dalla società.

Il consiglio di amministrazione di Ferretti, gruppo attivo nella produzione di yatcht di lusso, quotato su Euronext Milan e sulla Borsa di Hong Kong, ieri ha bocciato l’offerta pubblica di acquisto volontaria parziale e condizionata promossa da Kkcg maritime sul 15,4% del capitale. Il board, con l’astensione di Piero Ferrari e dell’ad Alberto Galassi, ritiene che «l’offerta non sia equa e ragionevole per gli azionisti indipendenti» e che «il corrispettivo dell’offerta non sia congruo sotto il profilo finanziario, pertanto, raccomanda agli azionisti di non aderire all’offerta». È quanto si legge nel comun i c a t o dell’emittente approvato dal board alla luce dell’offerta da 3,5 euro per azione presentata da Kkcg, la holding dell’imprenditore ceco Karel Komarek. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il cda di Ferretti boccia l’Opa Kkcg Articoli correlati Ferretti: Weichai salva l’azienda, Kkcg lancia OPA perIl cuore pulsante dell’Emilia-Romagna, terra di cantieri e maestranze d’eccellenza, vive oggi un momento cruciale nella sua storia industriale. Nautica, il futuro di Ferretti: Kkcg lancia un’opa parziale, operazione da 52 milioni di azioniIl gruppo ceco Kkcg Maritime ha annunciato il lancio di un’offerta pubblica di acquisto parziale volontaria su un massimo di 52. Una selezione di notizie su Opa Kkcg Temi più discussi: Cda Ferretti: Opa Kkcg non equa e prezzo basso, azionisti non aderiscano; Ferretti, il CDA respinge l’OPA KKCG: perché il gruppo invita gli azionisti a non aderire; Il cda di Ferretti boccia l’Opa Kkcg; Ferretti boccia l’opa di KKCG sul 15,4% del capitale: Prezzo non congruo. Il cda invita gli azionisti a non aderire. Cda Ferretti: «Opa Kkcg non equa e prezzo basso, azionisti non aderiscano»Opinione sottoscritta anche dal comitato di consiglieri indipendenti. Il gruppo ceco ha offerto 3,5 euro per azione ... ilsole24ore.com Ferretti boccia l’opa di KKCG sul 15,4% del capitale: Prezzo non congruo. Il cda invita gli azionisti a non aderireFerretti boccia l’opa parziale di KKCG Maritime: per il cda il prezzo da 3,50 euro non è congruo. No anche dal comitato indipendente ... affaritaliani.it #Juorno #Ferretti boccia l’ #Opa di #KKCG Maritime: il #cda invita gli #azionisti a non aderire x.com IL FUTURO DELLA FERRETTI - Il consiglio di amministrazione di Ferretti ha bocciato l’Opa parziale di Kkcg Maritime - facebook.com facebook