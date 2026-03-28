Omicidio Vassallo | prosciolto il colonnello Cagnazzo a processo l’ex brigadiere Cioffi e Cipriano

Il procedimento giudiziario relativo all’omicidio del sindaco di Pollica si sposta sul banco degli imputati. È stato prosciolto il colonnello coinvolto nelle indagini, mentre sono stati rinviati a giudizio l’ex brigadiere e un altro uomo. La vittima fu raggiunta da nove colpi di pistola nella serata di fine estate del 2010, un episodio che ha suscitato grande attenzione pubblica.

Ci sarà un processo per l’ omicidio del sindaco pescatore di Pollica Angelo Vassallo, ucciso da 9 colpi di pistola una sera di fine estate del 2010. Inizierà il 9 luglio con due imputati, più un terzo che risponde solo di traffico di droga. Ma non sarà alla sbarra l’uomo sul quale si erano condensati i principali sospetti e le più dure polemiche, il colonnello dei carabinieri Fabio Cagnazzo. Il Gup di Salerno lo ha prosciolto, senza rinviare l’udienza preliminare per attendere le motivazioni del Riesame, come chiesto dai difensori dell’ufficiale, gli avvocati Ilaria Criscuolo e Agostino De Caro. Era in corso una battaglia legale sul perché Cagnazzo ha ottenuto la revoca dell’arresto in carcere, se per lo scemare delle esigenze cautelari o per carenza di gravi indizi di reato, o entrambe le cose. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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