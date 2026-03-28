Omicidio sindaco Vassallo prosciolto il colonnello Fabio Cagnazzo Il gup | Pentiti poco credibili Processo per due imputati

Il giudice per le udienze preliminari ha prosciolto il colonnello Fabio Cagnazzo dalle accuse nell’ambito del processo sull’omicidio del sindaco Vassallo. La decisione si basa sulla credibilità ritenuta insufficiente dei pentiti coinvolti nel caso. La sentenza ha portato a una rapida conclusione di un procedimento che durava da sedici anni, coinvolgendo due imputati e numerosi sospetti.

Ci sono voluti pochi secondi per cancellare - almeno per il momento - sedici anni di accuse, sospetti e veleni. Sono da poco passate le quattro del pomeriggio di venerdì 27 marzo, quando il gip del Tribunale di Salerno si presenta in aula dopo una camera di consiglio durata qualche ora: “In nome del popolo Italiano, si dispone il proscioglimento dell’imputato Fabio Cagnazzo.”. È la svolta più significativa e meno prevedibile dell’inchiesta che punta a fare chiarezza sull’omicidio di Angelo Vassallo, il sindaco pescatore di Pollica, ucciso a settembre del 2010, a pochi passi dalla sua abitazione di Acciaroli. In sintesi, il gup ha accolto il... 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Omicidio sindaco Vassallo, prosciolto il colonnello Fabio Cagnazzo. Il gup: «Pentiti poco credibili». Processo per due imputati Articoli correlati Omicidio sindaco Vassallo, prosciolto il colonnello Fabio CagnazzoSvolta nell’inchiesta sull’omicidio di Angelo Vassallo, il sindaco-pescatore di Pollica ucciso nel 2010. Leggi anche: Omicidio del sindaco Vassallo: prosciolto il colonnello Fabio Cagnazzo Una raccolta di contenuti su Fabio Cagnazzo Temi più discussi: Omicidio Vassallo, prosciolto colonnello Cagnazzo: in tre a processo; Omicidio del sindaco Vassallo: prosciolto il colonnello Fabio Cagnazzo; Omicidio Vassallo, prosciolto Fabio Cagnazzo: in tre a processo; Omicidio del sindaco Vassallo: prosciolto il colonnello Fabio Cagnazzo. Omicidio Angelo Vassallo: il colonnello Cagnazzo prosciolto dal gupProsciolto il colonnello Fabio Cagnazzo per l'omicidio del sindaco Vassallo, avvenuto ad Acciaroli (Salerno) nel 2010; rinvio a giudizio per Lazzaro Cioffi ... fanpage.it Omicidio Vassallo: prosciolto il colonnello Cagnazzo, a processo gli altri imputatiSi è chiusa l’udienza preliminare del processo per l’omicidio del sindaco Pescatore. Ecco le decisioni del giudice ... infocilento.it LA VERITÀ NON SI ARRENDE. Sette mesi di carcere. Una sospensione priva di fondamento. Un fango mediatico che ha tentato di demolire decenni di servizio allo #Stato. Oggi il GUP del Tribunale di #Salerno ha prosciolto il #Colonnello Fabio Cagnazzo - facebook.com facebook OMICIDIO VASSALLO, UNARMA: “LO AVEVAMO DETTO. ORA RIPRISTINARE CARRIERA E IMPIEGO AL COLONNELLO FABIO CAGNAZZO” x.com