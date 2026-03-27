Omicidio del sindaco Vassallo | prosciolto il colonnello Fabio Cagnazzo

Il colonnello dei carabinieri Fabio Cagnazzo, di Aversa, è stato prosciolto dall’accusa nell’ambito dell’indagine sull’omicidio del sindaco di Pollica avvenuto nel 2010. La decisione è stata comunicata dopo aver esaminato le prove e le istanze presentate durante il procedimento legale. La vicenda riguarda l’indagine condotta per fare luce sull’assassinio del primo cittadino.

Il giudice scagiona l'ufficiale dei carabinieri dalle accuse. A processo l'altro militare Lazzaro Cioffi con l'imprenditore Cipriano Prosciolto il colonnello dei carabinieri Fabio Cagnazzo, di Aversa, coinvolto nell’indagine sull’omicidio di Angelo Vassallo, il sindaco di Pollica assassinato nel 2010. Il giudice per l’udienza preliminare ha scagionato Cagnazzo dall’accusa di aver depistato le indagini per far ricadere le colpe su altri soggetti e coprire il suo coinvolgimento nel traffico di stupefacenti ad Acciaroli. Su Cagnazzo, arrestato per il delitto e poi scarcerato, i giudici della Cassazione hanno evidenziato la carenza di riscontri che colleghino direttamente l’ufficiale dell’Arma, tirato in ballo da alcuni pentiti, all’omicidio. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Omicidio del sindaco Vassallo: prosciolto il colonnello Fabio Cagnazzo Articoli correlati Leggi anche: Omicidio Vassallo, prosciolto Fabio Cagnazzo: in tre a processo Il colonnello Cagnazzo escluso dal processo per l’omicidio di VassalloL’accusa prosegue per gli altri indagati, mentre l’ex comandante provinciale dei carabinieri di Frosinone non sarà giudicato per omicidio L’ex... Aggiornamenti e notizie su Omicidio del sindaco Vassallo... Temi più discussi: Omicidio Angelo Vassallo: nuova udienza alla Cittadella Giudiziaria; Salerno. Omicidio Vassallo: venerdì nuova udienza: e la Fondazione programma il Punto Stampa; Omicidio Vassallo, nuova udienza a Salerno: previsto punto stampa della Fondazione; Omicidio Angelo Vassallo | nuova udienza alla Cittadella Giudiziaria. Omicidio Vassallo, nuova udienza a Salerno: previsto punto stampa della FondazioneSi terrà nella giornata di oggi una nuova udienza del processo per l’omicidio del sindaco pescatore Angelo Vassallo. agro24.it Omicidio Angelo Vassallo: processo avviato, si apre la fase cruciale per la veritàC’è un sentimento di amarezza, ma le sentenze si rispettano. È questo il principio che guida da sempre l’azione della Fondazione, che ribadisce il proprio pieno rispetto per il lavoro della magistratu ... infocilento.it La Corte di Cassazione torna a intervenire sul caso dell’omicidio di Carol Maltesi, uccisa nel gennaio 2022 a Rescaldina. I giudici hanno evidenziato “evidenti deficit” nelle motivazioni con cui era stata riconosciuta l’aggravante della premeditazione nei confro - facebook.com facebook #TG2000 - #Pakistan, 15 anni fa l’omicidio del ministro cristiano #ShahbazBhatti #24marzo #TV2000 x.com