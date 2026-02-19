Processo Eyphemos la Cassazione annulla la condanna all' ex consigliere regionale Creazzo

La Cassazione ha annullato con rinvio la condanna a 10 anni dell’ex consigliere regionale calabrese Creazzo, coinvolto nel caso

La Suprema corte ha dispone il rinvio dopo la sentenza d’appello che lo aveva condannato a 10 anni di reclusione per scambio elettorale politico-mafioso La Suprema Corte annulla con rinvio la condanna a 10 anni per l’ex consigliere regionale calabrese, coinvolto nel processo "Eyphemos" sulla cosca Alvaro di Sinopoli. È quanto riportato da Ansa. L’ex consigliere regionale della Calabria, Domenico Creazzo, era stato assolto in primo grado dall’accusa di scambio elettorale politico-mafioso, ma in appello la sentenza era stata ribaltata su richiesta della Dda di Reggio Calabria. Eletto nel 2020 con la lista di Fratelli d’Italia, Creazzo era coinvolto nell’operazione antimafia insieme al fratello Antonino.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

