Omicidio Eletti | la Cassazione annulla ancora la sentenza sulla premeditazione nuovo processo per Marco

Marco Eletti è coinvolto in un nuovo processo dopo che la Cassazione ha annullato la sentenza sulla premeditazione nel suo caso. La decisione arriva a seguito di una lunga battaglia legale iniziata con il duplice gesto violento contro i suoi familiari a San Martino, in provincia di Reggio Emilia. La Corte suprema ha richiesto un riesame completo del caso, che riguarda l’uccisione di Paolo Eletti, suo tutore, e il tentato omicidio della madre Sabrina Guidetti. La vicenda resta aperta e ancora tutta da chiarire.

San Martino (Reggio Emilia), 18 febbraio 2026 - Marco Eletti dovrà affrontare un nuovo processo davanti alla Corte d'Assise d'Appello per il doppio gesto sanguinario verso i suoi familiari: la morte di Paolo Elett i, il 58enne che lo allevò e di cui portava il cognome ma che, come emerso da un'indagine difensiva, non era il padre biologico; il tentato omicidio della madre Sabrina Guidetti. Per la seconda volta la Cassazione ha annullato la sentenza per quanto riguarda l'aggravante della premeditazione, accogliendo il ricorso presentato dagli avvocati difensori Domenico Noris Bucchi e Luigi Scarcella.