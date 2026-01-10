Caso Pierina Paganelli indagata Valeria Bartolucci | la moglie di Louis Dassilva accusata di favoreggiamento

Nel caso Pierina Paganelli, si registra una nuova fase con l’iscrizione nel registro degli indagati di Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva. La donna è accusata di favoreggiamento e di aver fornito false informazioni al pubblico ministero. Questa evoluzione potrebbe influire sulle indagini e sull’esito del procedimento giudiziario in corso.

Omicidio Paganelli, Valeria Bartolucci risponde alle accuse - Vita in diretta 18/12/2025

Caso Pierina Paganelli Questa sera a Incidente Probatorio è ospite Marco Perino, perito fonico incaricato di effettuare la Consulenza Fonica dalla Procura, nel garage di via del Ciclamino, luogo in cui è stato trovato il corpo di Pierina Paganelli. Un’analisi tec - facebook.com facebook

