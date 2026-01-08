Morte di Aurora Livoli | Velazco confessa violenza e omicidio La ragazza chiedeva aiuto per comprare le sigarette

Gabriel Valdez Velazco ha ammesso di aver causato la morte di Aurora Livoli, confessando anche di aver commesso violenza sessuale. L'interrogatorio si è svolto questa mattina nel carcere di San Vittore a Milano, e la confessione rappresenta un passo importante nelle indagini. La vicenda ha suscitato grande attenzione pubblica, evidenziando la gravità delle accuse e la necessità di fare piena luce sui fatti.

Avrebbe confessato la violenza sessuale e l'omicidio di Aurora Livoli, Gabriel Valdez Velazco. Lo ha dichiarato il suo legale l’avvocato, Massimiliano Migliara, al termine dell'interrogatorio del 57enne, che si è tenuto stamattina nel carcere di San Vittore a Milano L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Morte di Aurora Livoli: Velazco confessa violenza e omicidio. “La ragazza chiedeva aiuto per comprare le sigarette” Leggi anche: Aurora Livoli: Emilio Gabriel Valdez Velazco confessa l'omicidio Leggi anche: Aurora Livoli, confessa l'omicidio della 19enne e gli abusi sessuali: fermato Emilio Gabriel Valdez Velazco Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Cosa si sa dell’omicidio di Aurora Livoli; Aurora Livoli morta a Milano, l'uomo indagato è in cella per avere aggredito un'altra donna e aveva precedenti per stupro. La 19enne controllata due volte a dicembre; Il legame col presunto omicida e il cortile dei misteri. I punti da chiarire sulla morte di Aurora; Chi è Gabriel Valdez Velazco l’uomo indagato per la morte della 19enne Aurora Livoli. Aurora Livoli, Valdez Velazco confessa: «L'ho violentata, poi non mi sono accorto che è morta. Mi aveva chiesto soldi per le sigarette» - L'uomo, interrogato questa mattina nel carcere di San Vittore dal pm Antonio Pansa e dalla collega ... ilgazzettino.it

Aurora Livoli, Valdez ammette abuso e omicidio: «Non mi sono reso conto, pensavo dormisse» - Emilio Gabriel Valdez Velazco, 57 anni, peruviano indagato per la morte di Aurora Livoli, ha confessato l’omicidio della giovane di 19 anni trovata senza vita a Milano il 29 ... leggo.it

Omicidio di Aurora Livoli, davanti al giudice Velazco confessa anche gli abusi - Finito nel carcere di San Vittore l'interrogatorio dell'uomo di 57 anni arrestato per la morte della 19enne, trovata nel cortile di un condominio alla periferia di Milano ... rainews.it

Aurora ha cercato di difendersi Per morte della 19 enne, è indagato per omicidio Emilio Gabriel Valdez Velasco. - facebook.com facebook

Per la morte di Aurora Livoli è accusato di omicidio volontario un uomo di 57 anni con cittadinanza peruviana, Emilio Gabriel Valdez Velazco. Ci sono ancora molti aspetti da chiarire di questa vicenda, abbiamo messo in ordine quello che si sa fin qui: x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.