Its Academy il governo Schifani stanzia oltre 3,4 milioni per la mobilità internazionale degli studenti siciliani

Il governo Schifani ha deciso di destinare oltre 3,4 milioni di euro per sostenere la mobilità internazionale degli studenti degli Its Academy in Sicilia. L’obiettivo è rafforzare i percorsi formativi e favorire l’internazionalizzazione delle competenze, contribuendo a migliorare l’offerta dell’istruzione tecnologica superiore nell’isola. Questa iniziativa, prevista per l’anno scolastico 2025-2026, mira a offrire agli studenti nuove opportunità di confronto e crescita internazionale.

Il governo Schifani rafforza il sistema dell'istruzione tecnologica superiore e investe oltre 3,4 milioni di euro di fondi regionali per innovare i percorsi formativi e promuovere, nell'anno formativo 2025-2026, l'internazionalizzazione delle competenze degli studenti che frequentano gli Its Academy dell'Isola. Il decreto: borse di studio, stage e rimborsi Con un decreto del dipartimento regionale.

Its Academy, dalla Regione 3,4 milioni per formazione tecnica e mobilità internazionale - Il governo regionale siciliano punta sull’internazionalizzazione della formazione tecnica e professionale. blogsicilia.it

Its Academy, la Regione Siciliana stanzia oltre 3,4 milioni per mobilità internazionale degli studenti - La Regione Siciliana rafforza il sistema dell’istruzione tecnologica superiore e punta sull’internazionalizzazione delle competenze. tecnicadellascuola.it

