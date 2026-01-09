Its Academy il governo Schifani stanzia oltre 3,4 milioni per la mobilità internazionale degli studenti siciliani

Da feedpress.me 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo Schifani ha deciso di destinare oltre 3,4 milioni di euro per sostenere la mobilità internazionale degli studenti degli Its Academy in Sicilia. L’obiettivo è rafforzare i percorsi formativi e favorire l’internazionalizzazione delle competenze, contribuendo a migliorare l’offerta dell’istruzione tecnologica superiore nell’isola. Questa iniziativa, prevista per l’anno scolastico 2025-2026, mira a offrire agli studenti nuove opportunità di confronto e crescita internazionale.

Il governo Schifani rafforza il sistema dell’istruzione tecnologica superiore e investe oltre 3,4 milioni di euro di fondi regionali per innovare i percorsi formativi e promuovere, nell’anno formativo 2025-2026, l’internazionalizzazione delle competenze degli studenti che frequentano gli Its Academy dell’Isola. Il decreto: borse di studio, stage e rimborsi Con un decreto del dipartimento regionale. 🔗 Leggi su Feedpress.me

its academy il governo schifani stanzia oltre 34 milioni per la mobilit224 internazionale degli studenti siciliani

© Feedpress.me - Its Academy, il governo Schifani stanzia oltre 3,4 milioni per la mobilità internazionale degli studenti siciliani

Leggi anche: Stage in aziende e formazione all'estero, la Regione stanzia 3,4 milioni per gli Its Academy dell'Isola

Leggi anche: Scuola, oltre 70 milioni per la sicurezza e il futuro degli studenti

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

its academy governo schifaniITS Academy, il governo Schifani stanzia oltre 3,4 milioni per la mobilità internazionale degli studenti siciliani - Il governo Schifani rafforza il sistema dell’istruzione tecnologica superiore e investe oltre 3,4 milioni di euro di fondi regionali per innovare i percorsi formativi e promuovere, nell’anno formativo ... msn.com

Its Academy, dalla Regione 3,4 milioni per formazione tecnica e mobilità internazionale - Il governo regionale siciliano punta sull’internazionalizzazione della formazione tecnica e professionale. blogsicilia.it

its academy governo schifaniIts Academy, la Regione Siciliana stanzia oltre 3,4 milioni per mobilità internazionale degli studenti - La Regione Siciliana rafforza il sistema dell’istruzione tecnologica superiore e punta sull’internazionalizzazione delle competenze. tecnicadellascuola.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.