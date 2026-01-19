ercole olivario al via il 22 gennaio dalla basilicata la stagione delle selezioni regionali del concorso nazionale

Il 22 gennaio, in Basilicata, prenderanno ufficialmente il via le selezioni regionali della XXXIV edizione del concorso nazionale Ercole Olivario. Questo evento, dedicato alla valorizzazione delle eccellenze olearie italiane, coinvolge diverse regioni del paese e rappresenta un momento importante per mettere in luce la qualità e la patrimonio olivicolo italiano.

foto ufficio stampa Ercole Olivario PERUGIA – Prenderà il via giovedì 22 gennaio dalla Basilicata la “Stagione delle selezioni regionali” della XXXIV edizione del concorso nazionale Ercole Olivario, che premia le eccellenze olearie dei territori italiani. Il tour per le regioni d’Italia dell’Ercole Olivario, che porterà a svelare i 120 finalisti di questa XXXIV edizione territorio per territorio, inizierà in occasione della cerimonia di proclamazione e premiazione dei vincitori del “Premio regionale Olivarum per i migliori oli extravergine di oliva della Basilicata XXII Edizione – Annata 20252026”, iniziativa organizzata dalla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in collaborazione con l’Agenzia Lucana di Sviluppo e Innovazione in Agricoltura (ALSIA). 🔗 Leggi su Lopinionista.it

Ercole Olivario, in lizza anche gli Istituti Agrari

Gli Istituti Agrari dell’Umbria hanno tempo fino al 18 gennaio per iscriversi al concorso nazionale “Ercole Olivario Future – Sezione Renisa” 2026. Questa nuova categoria della XXXIV edizione dell’Ercole Olivario mira a valorizzare le produzioni olivicole realizzate dagli studenti italiani, promuovendo l’eccellenza delle giovani generazioni nel settore olivicolo.

