Olimpiadi il Cio blocca le atlete transgeder | test obbligatorio per competere nelle gare femminili

Il Comitato olimpico internazionale ha annunciato che le atlete transgender devono sottoporsi a test obbligatori per poter partecipare alle competizioni femminili. Questa decisione è stata comunicata a due anni dalle Olimpiadi di Los Angeles, dopo le discussioni e le polemiche esplose in vista dei Giochi di Parigi. Le nuove regole riguardano esclusivamente le competizioni femminili e sono state approvate recentemente dal Cio.

Svolta per il Cio: a due anni dalle Olimpiadi di Los Angeles, e dopo le fervide polemiche per le Olimpiadi di Parigi, il Comitato olimpico internazionale ha introdotto nuove regole sull'idoneità alle gare della categoria femminile. Ciò significa che potranno iscriversi alle gare femminili solamente le atlete verificate attraverso un test genetico sul gene Sry (Sex-determining Region Y). Si tratta di un'analisi del Dna volta a individuare la presenza o l'assenza di questo specifico frammento genetico, situato normalmente sul braccio corto del cromosoma Y. Questo gene è considerato l'interruttore principale per lo sviluppo embrionale in senso maschile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Olimpiadi, il Cio blocca le atlete transgeder: test obbligatorio per competere nelle gare femminili Articoli correlati Le atlete transgender saranno escluse dalle Olimpiadi: le nuove regole del CIO per le gare femminiliLe atlete transgender escluse dalle Olimpiadi dalle nuove regole del CIO per la categoria femminile: svolta storica dai Giochi di Los Angeles 2028. Olimpiadi 2028: Trump vieta le atlete trans alle gareLa Casa Bianca ha appena siglato un provvedimento che esclude le atlete transgender dalle gare femminili delle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Aggiornamenti e notizie su Olimpiadi il Cio blocca le atlete... Olimpiadi, transgender non potranno partecipare alle gare femminili di Los Angeles 2028Il Cio si allinea alla direttiva del presidente Trump in vista dei prossimi Giochi negli Stati Uniti: tutti i dettagli ... corrieredellosport.it Le atlete transgender saranno escluse dalle Olimpiadi: le nuove regole del CIO per le gare femminiliLe atlete transgender escluse dalle Olimpiadi dalle nuove regole del CIO per la categoria femminile: svolta storica dai Giochi di Los Angeles 2028 ... fanpage.it