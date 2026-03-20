Il ct dell’Olanda ha annunciato la lista dei convocati per le prossime partite, includendo cinque giocatori provenienti dalla Serie A. La selezione si prepara per le tre amichevoli internazionali contro Norvegia, Ecuador e Algeria, che si svolgeranno nel periodo di avvicinamento al Mondiale 2026. La squadra si prepara per affrontare queste sfide con lo sguardo rivolto alle competizioni future.

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© Calcionews24.com - Olanda, è ufficiale la lista scelta dal ct Koeman: presenti cinque elementi della Serie A! I nomi

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