Ricerca l’orologio più preciso del mondo | sbaglia un secondo ogni 30 miliardi di anni

In Cina è stato creato un orologio ottico considerato il più preciso al mondo, capace di misurare il tempo con una precisione di 19 cifre decimali. Questo dispositivo, studiato per funzionare per 30 miliardi di anni, avrebbe uno scarto di un solo secondo nel suo funzionamento complessivo. La tecnologia rappresenta un passo avanti significativo nel campo della misurazione del tempo.

Sviluppato in Cina un sofisticato orologio ottico che è in grado di misurare i secondi con una precisione di 19 cifre decimali: ciò significa che se funzionasse per 30 miliardi di anni (più del doppio dell’età attuale dell’universo), il suo scarto sarebbe di un solo secondo. Il risultato, pubblicato sulla rivista Metrologia dai ricercatori dell’Università di scienza e tecnologia della Cina, rappresenta un passo importante verso l’obiettivo di cambiare la definizione ufficiale del secondo entro il prossimo decennio. Dal 1967, l’unità di misura del tempo è definita sulla base di un orologio atomico al cesio: corrisponde esattamente a 9.192. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Articoli correlati

La fine del mondo è più vicina di 85 secondi. Come funziona l’Orologio dell’Apocalisse“Un anno fa, abbiamo avvertito che il mondo era pericolosamente vicino a un disastro globale e che qualsiasi ritardo nell’invertire la rotta avrebbe...

Leggi anche: Dal palco del World Economic Forum di Davos, il CEO di Tesla delinea un mondo popolato da miliardi di automi capaci di soddisfare ogni bisogno

STATE OF THE WATCHMAKING INDUSTRY - Morgan Stanley Report - Part 3

Tutti gli aggiornamenti su Ricerca l'orologio più preciso del...

Temi più discussi: Breitling Navitimer per Aston Martin: è l’orologio più performante della Formula 1?; I 10 migliori orologi che puoi acquistare sotto i 300 euro; Robert Pattinson vince l'Oscar 2026 per l'orologio più bello con questo Jaeger-LeCoultre d'oro che ancora nessuno conosce; L’orologio più amato dalle fashion insider è ora in sconto.

Robert Pattinson vince l'Oscar 2026 per l'orologio più bello con questo Jaeger-LeCoultre d'oro che ancora nessuno conosceRobert Pattinson ha fatto parlare di sè sul red carpet degli Oscar indossando un orologio totalmente sconosciuto. Sembra che si tratti di un nuovo Jaeger-LeCoultre ... gqitalia.it

Alla ricerca del tempo perduto, la storia degli orologiai BedettiSiamo a piazza San Silvestro. Nelle immediate vicinanze di Montecitorio e della Fontana di Trevi. Entro, con una certa emozione, nel prestigioso negozio Bedetti che fa ... ilmessaggero.it

Torna in Sicilia l’Uovo della Ricerca AIRC: un piccolo gesto per finanziare la ricerca sul cancro - facebook.com facebook

Sei progetti di ricerca a Candiolo con i fondi ricavati dal 5x1000 x.com