Il costo nascosto del cibo gettato | 7,3 miliardi di euro persi ogni anno in Italia

Ogni anno in Italia, si sprecano oltre 7,3 miliardi di euro di cibo nelle case. Se si conta tutto il ciclo produttivo, il danno sale a più di 13,5 miliardi di euro. È una perdita enorme che spesso passa inosservata, ma che ha un costo economico e ambientale molto alto.

Ogni anno, in Italia, vengono gettati via oltre 7,3 miliardi di euro di cibo solo nelle case, un valore che si alza a oltre 13,5 miliardi di euro se si considera l'intero ciclo produttivo, dalla terra al piatto. È un costo nascosto, silenzioso, ma devastante, che non riguarda solo il portafogli degli italiani, ma anche l'ambiente, le risorse naturali e il futuro del pianeta. Secondo l'indagine "Il caso Italia 2026", condotta dall'Osservatorio Waste Watcher International, il paese ha registrato un calo dello spreco domestico del 10,3% rispetto all'anno precedente, con una riduzione media di 63,9 grammi di cibo buttati a persona a settimana – passando da 617,9 a 554 grammi.

