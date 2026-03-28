Un utente ha denunciato di aver subito un furto delle credenziali di diversi account online, tra cui il canale YouTube e l’indirizzo email, impedendogli di accedere ai propri profili. La persona ha spiegato di aver perso il controllo dei propri canali poco prima della pubblicazione di un nuovo episodio del podcast. L’episodio ha provocato l’interruzione della pubblicazione prevista.

Accesso ai canali compromesso e pubblicazione saltata. Clizia Incorvaia ha raccontato sui social di aver subito un attacco ai propri account proprio alla vigilia dell’uscita della seconda puntata del podcast “ Io sono moda “. Al momento, il suo canale YouTube risulta non accessibile. A spiegare quanto accaduto è stata la stessa influencer, che ha parlato di un accesso non autorizzato ai suoi profili e della sottrazione delle credenziali legate anche alla mail personale. “ Oggi è successa una cosa gravissima. Dove postare la mia puntata del podcast su Spotify e Youtube ma è accaduto che qualcuno mi ha derubato. Mi hanno rubato le credenziali del canale Youtube, della mia mail, tutto quanto “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Oggi è successa una cosa gravissima. Mi hanno rubato le credenziali del canale Youtube, della mia mail, tutto quanto”: lo sfogo di Clizia Incorvaia

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