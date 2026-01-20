Cosa c’è dietro il furto del canale YouTube di Andrea Galeazzi | Tutto è iniziato da una mail

Il furto del canale YouTube di Andrea Galeazzi è stato causato da un attacco di phishing. Tutto è iniziato con una mail ingannevole, che ha portato alla sottrazione delle credenziali dell’account. Questo episodio evidenzia l’importanza di adottare misure di sicurezza per proteggere i propri profili online e prevenire eventuali attacchi informatici.

