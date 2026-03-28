Oggi 28 marzo Santo Stefano Harding | abate ideatore della Carta della Carità

Oggi, 28 marzo, si ricorda Santo Stefano Harding, abate noto per aver fondato diversi monasteri. È anche l’autore della “Carta della Carità”, un documento che ancora oggi rappresenta un esempio di unità e comunione tra i cristiani. La sua figura è associata alla promozione di iniziative di solidarietà e di impegno religioso durature.

Santo Stefano Harding fondatore di monasteri, pose il sigillo dell’amore su ogni sua opera con la sua celebre “Carta della Carità” che resta ancora oggi un testamento di unità e comunione cristiana. La Chiesa ricorda, oggi 28 marzo, santo Stefano Harding, vissuto a cavallo tra XI e XII secolo in Inghilterra e in Francia. Diresse un celebre cenobio e fondò ben dodici monasteri che vincolò con una regola fondata sull’amore. Nacque intorno al 1060 dalla nobile famiglia degli Harding a Meriot, nei dintorni di Sherborne, nella contea del Dorset che si trovava nell’Inghilterra meridionale. In età giovane ebbe modo di viaggiare molto, ma aben presto fu attratto dalla vita monastica. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Oggi 28 marzo, Santo Stefano Harding: abate ideatore della Carta della Carità Articoli correlati Leggi anche: Oggi 15 marzo, Santa Luisa de Marillac: fondatrice delle Figlie della Carità Leggi anche: Almanacco | Sabato 28 Marzo: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno Tutto quello che riguarda Santo Stefano Harding Temi più discussi: Santo del giorno 28 Marzo 2026 San Cástore, martire; Almanacco | Sabato 28 Marzo: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; SANT’Oggi. Sabato 28 marzo la chiesa celebra santo Stefano Harding e san Giuseppe Sebastiano Pelczar; Il Santo del giorno: S. Gontrano. Almanacco | Sabato 28 Marzo: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giornoIl presidente statunitense George H. W. Bush premia Jesse Owens con la Medaglia d'oro del Congresso: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno ... modenatoday.it Santo Stefano Harding: vita, riforma e diffusione dei cistercensiSotto la sua guida, l'Ordine Cistercense crebbe notevolmente, fondando numerose filiali in tutta Europa: redasse la Carta Caritatis ... interris.it Il #santo del #28marzo: Stefano Harding. Dopo l'invasione normanna lasciò la vita monastica e si trasferì in Scozia, divenendo uno studioso itinerante. Si stabilì infine nell'abbazia di Molesme in Borgogna, sotto l'abate San Roberto di Molesme. x.com 9 Santo Stefano Harding 28 marzo - facebook.com facebook