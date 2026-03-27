Almanacco | Sabato 28 Marzo | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 28 marzo è il 88° giorno dell'anno nel calendario gregoriano, con 277 giorni rimasti alla fine dell'anno. In questa data si celebra il santo di oggi, Santo Stefano Harding. Tra gli eventi storici, nel 1910 Louis Paulhan diventò il primo uomo a compiere un volo con un aereo. Il proverbio del giorno fa riferimento alla luna di marzo e alla nascita delle insalate.

Il presidente statunitense George H. W. Bush premia Jesse Owens con la Medaglia d'oro del Congresso: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno Sabto 28 Marzo è l'88° giorno del calendario gregoriano. Mancano 277 giorni alla fine dell'anno. 1943 - Nel porto di Napoli scoppia un incendio sulla Caterina Costa carica di esplosivi. Nell'esplosione conseguente muoiono 600 persone 1959 - La Cina blocca la rivolta popolare tibetana iniziata il 10 marzo e scioglie il governo del Tibet assumendone il totale controllo; il Dalai Lama ripara in esilio in India 1990 - Il presidente statunitense George H. W. Bush premia... 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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