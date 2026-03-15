Il 15 marzo si celebra Santa Luisa de Marillac, fondatrice delle Figlie della Carità. Nata come donna sposata, successivamente scelse di entrare in vita religiosa. Collaborò con san Vincenzo de’ Paoli, contribuendo alle iniziative di assistenza e aiuto ai bisognosi. La sua figura è ricordata per il ruolo di guida nel settore caritativo e religioso.

Santa Luisa de Marillac fu prima una donna sposata, poi una religiosa. Collaborò con san Vincenzo de’ Paoli portando a compimento la sua attività caritativa. “Non abbiate occhi e cuore che per i poveri” erano le parole di santa Luisa de Marillac, che si commemora oggi 15 marzo. La carità fu al centro della sua attività e portò a compimento l’opera già iniziata da san Vincenzo de’ Paoli di cui fu collaboratrice. Santa Luisa de Marillac nacque nel 1591 a Ferrières, in Francia, in una famiglia nobile. Suo padre era consigliere al Parlamento. Non conobbe mai la sua vera madre. Il padre si risposò e lei a 4 anni venne affidata alle Suore domenicane del Convento di Poissy. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Oggi 15 marzo, Santa Luisa de Marillac: fondatrice delle Figlie della Carità

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