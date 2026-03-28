Odio rosso contro i ragazzi di destra | Bottiglie e spray miravano al volto
Nella serata si sono verificati episodi di violenza nei confronti di alcuni giovani di destra in un locale frequentato da persone di diversa collocazione politica. Testimoni riferiscono di bottiglie e spray usati contro di loro, con l’obiettivo di colpirli al volto. La vicenda è stata raccontata da un deputato di Fratelli d’Italia, che ha accusato la sinistra e gli anarchici di aver preso di mira il locale a causa della presenza di questi ragazzi.
Alta tensione e un clima politico diventato ormai bollente. "La sinistra e gli anarchici assaltano un bar perché presenti ragazzi di destra", denuncia il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli. SI riferisce a "un agguato vergognoso accaduto ieri nel centro storico di Pisa: vittima un gruppo di giovani di Azione universitaria che stavano tranquillamente consumando un aperitivo e sono stati presi di mira in modo ignobile e vile da un centinaio di antifascisti di sinistra, centri sociali e anarchici. Solo l'intervento pronto da parte delle forze dell'ordine ha evitato conseguenze fisiche. Solidarietà ai ragazzi di Azione universitaria colpiti da questo inaccettabile attacco". 🔗 Leggi su Iltempo.it
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