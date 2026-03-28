Nella serata si sono verificati episodi di violenza nei confronti di alcuni giovani di destra in un locale frequentato da persone di diversa collocazione politica. Testimoni riferiscono di bottiglie e spray usati contro di loro, con l’obiettivo di colpirli al volto. La vicenda è stata raccontata da un deputato di Fratelli d’Italia, che ha accusato la sinistra e gli anarchici di aver preso di mira il locale a causa della presenza di questi ragazzi.

Alta tensione e un clima politico diventato ormai bollente. "La sinistra e gli anarchici assaltano un bar perché presenti ragazzi di destra", denuncia il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli. SI riferisce a "un agguato vergognoso accaduto ieri nel centro storico di Pisa: vittima un gruppo di giovani di Azione universitaria che stavano tranquillamente consumando un aperitivo e sono stati presi di mira in modo ignobile e vile da un centinaio di antifascisti di sinistra, centri sociali e anarchici. Solo l'intervento pronto da parte delle forze dell'ordine ha evitato conseguenze fisiche. Solidarietà ai ragazzi di Azione universitaria colpiti da questo inaccettabile attacco". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Odio rosso contro i ragazzi di destra: "Bottiglie e spray, miravano al volto"

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