Oristanio maxi rissa davanti alla cattedrale con spranghe bottiglie e spray al peperoncino arrestati 18 ragazzi - VIDEO

Nella zona della cattedrale si è scatenata una grande rissa che ha coinvolto diversi giovani. La scena si è sviluppata con l’uso di spranghe, bottiglie e spray al peperoncino. Sono stati identificati e fermati 18 ragazzi coinvolti nel caos. L’episodio è avvenuto intorno alle 23, probabilmente a causa di motivi legati all’abuso di sostanze. La situazione si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine.

Secondo quanto emerso, gli episodi, scaturiti da motivi futili probabilmente legati all’abuso di alcol e sostanze stupefacenti, sono iniziati intorno alle 23.50 del 3 gennaio scorso e si sono protratti fino all’1.10 del giorno seguente Un diverbio nato per ragioni banali si è trasformato in u. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Oristanio, maxi rissa davanti alla cattedrale con spranghe, bottiglie e spray al peperoncino, arrestati 18 ragazzi - VIDEO Maxi rissa in centro a Parma: catene, spranghe e bottiglie, sei denunciatiL’8 febbraio, due gruppi di giovani si sono affrontati tra la Pilotta e via Verdi per il presunto furto di un monopattino. Spray al peperoncino in discoteca, caos e ragazzi in fuga(Adnkronos) – Panico, ressa e fuggi fuggi da una discoteca di Ripalimosani, vicino Campobasso, dove intorno all'una, nel momento di massima... Temi più discussi: Oristano, un’ora di violenza dopo la maxi rissa davanti alla Cattedrale: denunciati 18 ragazzi; La maxi rissa davanti alla cattedrale di Oristano, identificati 18 giovani; Maxi rissa davanti alla cattedrale con bottiglie di vetro, bastoni e cinture: denunciati 18 giovani – VIDEO; Oristano, maxi rissa davanti alla cattedrale: le telecamere riprendono tutto. La maxi rissa davanti alla cattedrale di Oristano, identificati 18 giovaniUna lite per futili motivi, poi lo scontro violento a colpi di bottiglie e spranghe tra due gruppi di giovanissimi. La polizia di Stato, sotto il coordinamento della procura della Repubblica di Orista ... rainews.it RAINEWS * CRONACA: «LA MAXI RISSA DAVANTI ALLA CATTEDRALE DI ORISTANO, IDENTIFICATI 18 GIOVANI»Due gruppi di giovani si sono affrontati, dopo una lite per futili motivi, a colpi di spranghe e bottiglie I commenti sono chiusi. agenziagiornalisticaopinione.it Diciotto giovani, protagonisti di una violenta rissa avvenuta nella notte tra il 3 e il 4 gennaio scorsi nel centro storico di Oristano, vicino al sagrato della Cattedrale, sono stati identificati e denunciati al termine delle indagini svolte dalla Squadra mobile. Tutto era - facebook.com facebook Oristano, maxi rissa tra 18 giovani: le immagini degli scontri per le vie del centro storico x.com