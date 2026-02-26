Oristano maxi rissa davanti alla cattedrale con spranghe bottiglie e spray al peperoncino arrestati 18 ragazzi - VIDEO

A Oristano si è scatenata una grande rissa davanti alla cattedrale, coinvolgendo diversi giovani. La lite è degenerata con l'uso di spranghe, bottiglie e spray al peperoncino, portando all'intervento delle forze dell'ordine. In totale, sono stati fermati 18 ragazzi. L’episodio è avvenuto poco dopo le 23 e sembra essere stato provocato da motivi banali.

Secondo quanto emerso, gli episodi, scaturiti da motivi futili probabilmente legati all'abuso di alcol e sostanze stupefacenti, sono iniziati intorno alle 23.50 del 3 gennaio scorso e si sono protratti fino all'1.10 del giorno seguente. Un diverbio nato per ragioni banali si è trasformato in una violenta rissa. Diciotto giovani, protagonisti di una violenta rissa avvenuta nella notte tra il 3 e il 4 gennaio scorsi nel centro storico di Oristano, vicino al sagrato della Cattedrale, sono stati identificati e denunciati al termine delle indagini svolte dalla Squadra mobile.