utilizzi illeciti ma non occupazioni abusive

L'Unione dei Comuni Valle del Savio, con sede a Cesena, ha avviato un’azione coordinata tra istituzioni, Polizia locale e forze dell’ordine per gestire le situazioni di utilizzo illecito di alloggi di edilizia residenziale pubblica. L’obiettivo è garantire la corretta destinazione degli immobili e prevenire le occupazioni abusive, mantenendo un equilibrio tra tutela dei diritti e rispetto delle normative vigenti.

La gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (Erp) sul territorio dell'Unione dei Comuni Valle del Savio, a partire da Cesena, è al centro di un'azione coordinata tra istituzioni, Polizia locale e le forze dell'ordine. Ad oggi, sul territorio comunale di Cesena non si registrano occupazioni abusive. Lo sostengono l'assessore alla sicurezza e legalità Luca Ferrini e l'assessora ai Servizi per la persona e la famiglia Carmelina Labruzzo, in risposta a un'interrogazione del gruppo consiliare Cesena Siamo Noi relativa agli strumenti regolamentari o amministrativi connessi alla condotta penale dei beneficiari di servizi abitativi, Erp ed erogazioni sociali.

