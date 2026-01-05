truffe agli anziani i consigli dei carabinieri per proteggersi dai raggiri

I recenti casi di truffe agli anziani, registrati tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026, evidenziano un aumento di questi episodi in Italia. Spesso approfittano della vulnerabilità delle persone anziane, sfruttando la poca familiarità con la tecnologia o contatti falsi con familiari. I Carabinieri forniscono consigli utili per riconoscere e prevenire queste truffe, contribuendo a tutelare la sicurezza delle persone più fragili.

Tra la fine del 2025 e i primi giorni del 2026 si sono verificati nuovi casi di truffe agli anziani. Il fenomeno in Italia è in crescita, e fa spesso leva sui familiari delle vittime o sulla loro scarsa alfabetizzazione digitale. I Carabinieri hanno quindi diffuso un vademecum che riassume le varie tipologie di truffe e dà consigli su come difendersi. I raggiri si dividono in due categorie. La maggior parte avviene in casa, tramite contatto diretto o telefonico. Una parte comunque importante si verifica invece fuori dalle mura domestiche, spesso al momento del ritiro dei contanti da un prelievo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

