Roma coreografia contro Bologna Ironia social | Sembra un gatto

Durante la partita tra Roma e Bologna, il match si è distinto per l’intensità in campo, ma anche per una coreografia dei tifosi romani che ha attirato l’attenzione sui social. Gli spettatori hanno commentato con ironia, sottolineando che la scena ricordava un gatto. La scena ha suscitato commenti online e ha fatto parlare tra gli appassionati di calcio e non solo.

(Adnkronos) – Quella tra Roma e Bologna è stata una partita spettacolare in campo e fuori. Mentre i rossoblù si Italiano sono riusciti a strappare la qualificazione ai quarti di finale di Europa League trionfando all'Olimpico al termine di un spettacolare 4-3, i tifosi giallorossi hanno provato fino all'ultimo a spingere la propria squadra regalando. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Scontro notturno: cane e gatto in una coreografia viraleUna dinamica notturna tra un Golden Retriever e un gatto ha catturato l’attenzione globale, trasformando la routine della sera in uno spettacolo di... Roma-Bologna, Olimpico verso la bolgia: comunicato dei tifosi per una coreografia totaleL’Olimpico si prepara a trasformarsi in un catino ribollente per il ritorno degli ottavi di Europa League: il prossimo 19 marzo, la sfida contro il... Contenuti utili per approfondire Roma coreografia contro Bologna Ironia... Temi più discussi: La Roma prepara la coreografia show contro il Bologna: cosa chiede la Curva Sud al resto dello stadio; Roma-Bologna, l’Olimpico sarà una bolgia: il comunicato della Curva Sud per la coreografia; Roma-Bologna, pronta la bolgia all’Olimpico: le indicazioni per la coreografia; Roma-Bologna, pronta la coreografia e il sold-out dei tifosi giallorossi. Roma-Bologna 1-2: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Roma-Bologna del 19 marzo 2026: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Europa League ... calciomagazine.net Roma-Bologna 3-4 dts: video, gol e highlightsProsegue il cammino del Bologna in Europa League, si ferma la Roma. E' questo il verdetto del derby italiano nel ritorno degli ottavi di finale. Parte bene il Bologna che segna con Rowe. La Roma pareg ... sport.sky.it Ultima ora esplode palazzina a Roma, vittime vicine al gruppo anarchico di Cospito - facebook.com facebook La Lega ha reso noti anticipi e posticipi delle giornate 32, 33 e 34 Roma-Pisa venerdì 10/4 ore 20:45 Roma-Atalanta sabato 18/4 ore 20:45 Bologna-Roma sabato 25/4 ore 18:00 #ASRoma x.com