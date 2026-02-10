Batterie esauste | Italia al 31% di raccolta serve accelerare per raggiungere gli obiettivi UE entro il 2030
In Italia, si raccoglie solo l’8% delle batterie portatili esauste nel 2025. La quantità di rifiuti recuperati è ancora troppo bassa rispetto agli obiettivi fissati dall’Unione Europea, che punta a una maggiore efficienza entro il 2030. Per raggiungere quei traguardi, serve accelerare sui metodi di raccolta e smaltimento.
La raccolta di batterie portatili esauste in Italia mostra una crescita modesta, attestandosi all’8% nel 2025, ma rimane significativamente inferiore rispetto agli obiettivi stabiliti dall’Unione Europea per il 2030. Il Paese si posiziona al quarto posto in Europa per efficienza nella raccolta, con una percentuale del 31%, dietro a Spagna, Francia e Germania. Questa situazione richiede un intervento urgente per migliorare la capillarità dei punti di raccolta e sensibilizzare maggiormente i cittadini. Nonostante l’aumento registrato, l’Italia fatica a raggiungere gli standard europei nel recupero delle batterie esauste.🔗 Leggi su Ameve.eu
