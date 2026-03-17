Il Cagliari si prepara alla sfida contro il Napoli con una novità in difesa: Zappa prende il posto di Obert sulla corsia sinistra. La partita è programmata per venerdì alle 18:30 all’Unipol Domus e l’allenatore Fabio Pisacane deve affrontare un’urgente questione tattica legata alla posizione difensiva. La formazione rossoblù si concentra su questa modifica prima dell’incontro.

La sfida contro il Napoli si avvicina con un’urgenza tattica per il Cagliari di Fabio Pisacane, che deve risolvere l’emergenza sulla corsia sinistra in vista della partita prevista venerdì alle 18:30 all’Unipol Domus. L’assenza forzata di due titolari obbliga il tecnico a ripensare la formazione dopo la recente sconfitta contro il Pisa. L’analisi delle assenze rivela una doppia carenza strutturale: Idrissi ha chiuso la stagione a causa di una rottura del legamento crociato al ginocchio sinistro, mentre Obert risulterà squalificato per un turno a seguito dell’espulsione subita contro i toscani. Questa combinazione di eventi crea un vuoto immediato nella costruzione di gioco rossoblù. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cagliari: sinistra in crisi, Zappa al posto di Obert

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