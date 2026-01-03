Comune di Sarno Forza Italia passa all' opposizione | Uniamo il centrodestra

Il Comune di Sarno vede Forza Italia passare all'opposizione, segnando un nuovo orientamento politico. Dopo un periodo di equilibrio difficile nella maggioranza guidata dal sindaco Francesco Squillante, il partito torna a consolidare le proprie posizioni, rafforzando il centrodestra. Questa scelta riflette l'intento di unire le forze e definire un percorso condiviso per il futuro amministrativo del Comune.

Dopo mesi di equilibrio instabile nella maggioranza guidata dal sindaco Francesco Squillante, Forza Italia a Sarno volta pagina, serra le fila e ritrova una linea politica chiara e riconoscibile. Il partito azzurro archivia definitivamente l'esperienza di sostegno all'amministrazione comunale e.

