La protesta dei dipendenti del Comune di Como contro il sindaco Rapinese | A noi 99 euro in più ai dirigenti 1.800

Questa mattina i dipendenti del Comune di Como sono scesi in strada. Protestano contro il sindaco Rapinese, lamentando un trattamento ingiusto: a loro vengono riconosciuti solo 99 euro in più, mentre ai dirigenti vengono dati 1.800 euro. La manifestazione è partita alle 9 e continua con alcuni lavoratori che chiedono risposte chiare.

Como, 11 febbraio 2026 – È scatta la protesta dei dipendenti del Comune di Como questa mattina dalle ore 9. I dipendenti di Palazzo Cernezzi si sono mobilitati in massa, con una azione senza precedenti, per protestare contro le politiche, ritenute fortemente penalizzanti, adottate nei loro confronti dal sindaco Alessandro Rapinese. La mobilitazione è stata indetta trasversalmente da tutte le sigle e componenti sindacali: Rsu, Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Cobas Pi e Che Flpl. La protesta . A scatenare la protesta, in particolare, sono state le recenti decisioni relative agli incrementi del salario accessorio del personale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

