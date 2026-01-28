Nuovo allarme bomba nel centro di smistamento di Poste Italiane | evacuati 400 dipendenti
Questa mattina, intorno alle 11,30, nel centro di smistamento di Poste Italiane nella zona industriale è scattato un allarme bomba. Circa 400 dipendenti sono stati fatti evacuare in fretta, mentre le forze dell’ordine controllano l’edificio. Nessuna esplosione è stata trovata, ma la paura ha creato scompiglio tra i lavoratori. La situazione resta sotto controllo, mentre si aspetta l’esito delle verifiche.
Gli operatori delle Poste hanno notato 5 pacchi provenienti dallo stesso indirizzo, falso, da cui era stato spedito il pacco che provocò un analogo allarme il 15 dicembre scorso. Intorno alle ore 11,30 di stamattina è scattato un allarme bomba nel centro smistamento meccanizzato di Poste Italiane, nella zona industriale. In base alle prime informazioni gli operatori delle Poste hanno notato 5 pacchi provenienti dallo stesso indirizzo, falso, da cui era stato spedito il pacco che provocò un analogo allarme il 15 dicembre scorso. Anche in questa occasione i pacchi sono confezionati in modo simile a veri ordigni e sono in corso le verifiche delle forze dell'ordine per accertarsi della reale pericolosità dei pacchi sospetti.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
