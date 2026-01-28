Nuovo allarme bomba nel centro di smistamento di Poste Italiane | evacuati 400 dipendenti

Questa mattina, intorno alle 11,30, nel centro di smistamento di Poste Italiane nella zona industriale è scattato un allarme bomba. Circa 400 dipendenti sono stati fatti evacuare in fretta, mentre le forze dell’ordine controllano l’edificio. Nessuna esplosione è stata trovata, ma la paura ha creato scompiglio tra i lavoratori. La situazione resta sotto controllo, mentre si aspetta l’esito delle verifiche.

Gli operatori delle Poste hanno notato 5 pacchi provenienti dallo stesso indirizzo, falso, da cui era stato spedito il pacco che provocò un analogo allarme il 15 dicembre scorso. Intorno alle ore 11,30 di stamattina è scattato un allarme bomba nel centro smistamento meccanizzato di Poste Italiane, nella zona industriale. In base alle prime informazioni gli operatori delle Poste hanno notato 5 pacchi provenienti dallo stesso indirizzo, falso, da cui era stato spedito il pacco che provocò un analogo allarme il 15 dicembre scorso. Anche in questa occasione i pacchi sono confezionati in modo simile a veri ordigni e sono in corso le verifiche delle forze dell'ordine per accertarsi della reale pericolosità dei pacchi sospetti.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Oggi pomeriggio, alle 15:30, è stato segnalato un allarme bomba nel centro di smistamento di Poste Italiane situato nella zona Industriale di Catania.

Martedì 20 gennaio, nella zona industriale di Modugno, un furgone impiegato nel trasporto della posta è stato coinvolto in un incendio al Centro di smistamento delle Poste.

Poste Italiane. . In occasione del Data Protection Day il TG Poste ci aggiorna sulle attività del Cert di Poste Italiane dedicate alla protezione dei dati e alla sicurezza dei sistemi aziendali: nel 2025 sono state neutralizzate 2,7 milioni di minacce informatiche. facebook