Nuovo allarme bomba al centro di smistamento postale di Catania UGL | Grazie alla prontezza dei lavoratori

Questa mattina, al centro di smistamento postale di Catania, è scattato un nuovo allarme bomba. I lavoratori, ancora una volta, hanno dimostrato prontezza, permettendo di evitare conseguenze gravi. Il motivo di sospetto si è ripetuto: il nome del mittente, che ha insospettito il personale come già in passato. Sul posto sono intervenuti gli artificieri che hanno verificato la situazione, trovando tutto in regola. La sicurezza dei lavoratori resta una priorità, e l’attenzione sui pacchi sospetti non cala.

"C'è un filo conduttore tra la prima volta e adesso: il nome del mittente. È questo l'elemento che ha insospettito i lavoratori. Dai controlli effettuati a seguito dell'allarme dello scorso dicembre, il mittente si era rivelato inesistente e i lavoratori, gli stessi, hanno subito ricordato il nome. Con grande preparazione e senso di responsabilità, hanno avvertito l'azienda che ho proceduto all'evacuazione. Per fortuna si è trattato di un falso allarme, di nuovo, ma la sicurezza di tutti non può mai essere messa in discussione.

