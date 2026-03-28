Nuove lauree infermieristiche | ecco i decreti del MUR

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha pubblicato due decreti riguardanti i corsi di laurea in ambito infermieristico. I decreti sono stati resi disponibili sul sito ufficiale dell’ente. Questa azione si inserisce in un intervento normativo relativo all’organizzazione e ai requisiti formativi dei programmi di studio per le professioni sanitarie.

Il Ministero dell’Università e della Ricerca è intervenuto sull’ordinamento dei corsi di laurea in ambito infermieristico con due decreti pubblicati sul proprio sito: il n. 159 del 6 febbraio 2026 e il n. 177 del 25 febbraio 2026, quest’ultimo adottato con il Ministero della Salute. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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