Crisi nuove lauree e futuro del sistema sanitario | confronto all' ordine delle professioni infermieristiche

Una conferenza stampa si è tenuta presso la sede dell’ordine delle professioni infermieristiche, affrontando temi come la crisi della professione infermieristica e le nuove lauree. Sono stati discussi anche gli sviluppi futuri del sistema sanitario regionale e le possibili riforme in corso. L'incontro ha visto la partecipazione di rappresentanti del settore, che hanno approfondito le questioni più attuali legate alla professione e alla sua evoluzione.

La riflessione sul momento storico vissuto dalla professione ma anche la carenza del personale e le nuove sfide al centro del dibattito All'evento ha preso parte Domenica Centorrino, responsabile area territoriale e dirigente delle professioni sanitarie dell'Asp, che ha portato i saluti della direzione strategica dell'Asp Messina, del direttore generale Cuccì, del direttore sanitario Trimarchi, del direttore amministrativo Niutta che, ha ribadito, danno forza alla riforma territoriale, e del direttore Uoc professioni sanitarie Carmelo Spina. Interessante il suo contributo al confronto sulle prospettive del sistema sanitario e sull'evoluzione del ruolo infermieristico.