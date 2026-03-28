A Blera manca una caserma dei carabinieri da alcuni mesi, dopo che il contratto di affitto con il proprietario dello stabile che li ospitava è stato interrotto. Recentemente è stato individuato un immobile che potrebbe diventare la futura sede dei militari. La ricerca di una nuova struttura prosegue per garantire un punto di riferimento stabile nel paese.

Blera è senza caserma dei carabinieri da mesi, dopo il mancato rinnovo del contratto di affitto con la proprietà privata dello stabile che ha ospitato i militari per decenni. Dall'inizio del mese c'è solo uno sportello denunce vicino alla scuola materna, aperto però esclusivamente per tre ore al giorno il martedì e il giovedì. Ma le istituzioni sono al lavoro per la realizzazione della nuova caserma, per risponde al principio di rafforzare la presenza dello stato sul territorio attraverso strutture adeguate e funzionali. Un immobile è già stato individuato e c'è anche un'idea progettuale. È quanto emerso dalla visita del prefetto Sergio Pomponio di mercoledì 25 marzo, che oltre a Blera ha toccato pure la vicina Villa San Giovanni in Tuscia. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

© Viterbotoday.it - Nuova caserma dei carabinieri a Blera, individuato un immobile

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