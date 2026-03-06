Dopo la chiusura della caserma a Blera apre lo sportello denunce dei carabinieri

A Blera, dopo la chiusura della caserma, è stato aperto uno sportello dei carabinieri situato in viale Etruria. L’obiettivo è offrire ai cittadini un punto di riferimento per presentare denunce e segnalazioni direttamente alle forze dell’ordine. L’ufficio è stato messo a disposizione per facilitare l’accesso ai servizi di sicurezza e assistenza.

Il servizio è attivo in viale Etruria il martedì e il giovedì mattina, per garantire ai cittadini la presentazione di esposti e richieste di informazioni?I cittadini di Blera hanno ritrovato un punto di riferimento diretto per la sicurezza con l'attivazione di un ufficio dedicato alla ricezione delle denunce in viale Etruria. Il servizio è partito ufficialmente il 5 marzo all'interno dei locali situati vicino alla scuola materna, segnando un primo passo concreto dopo il periodo di assenza dei militari dal territorio comunale. Il sindaco Nicola Mazzarella ha accolto per un sopralluogo operativo il prefetto Sergio Pomponio e il comandante provinciale dei carabinieri Alfredo Antro, definendo gli ultimi dettagli prima del via libera. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Un'impresa per giovani. Lo sportello che apre la via della creativitàUn sostegno concreto per trasformare il talento e la creatività dei giovani in attività imprenditoriali. Vietri, prende forma lo spiazzale sottostante la caserma dei CarabinieriLavori quasi ultimati per la realizzazione dello spiazzale sottostante la caserma dei Carabinieri in via Pellegrino, nella frazione Marina di Vietri...