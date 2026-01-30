Olimpiadi 2026 le strade chiuse a Milano | tutte le modifiche alla viabilità

Milano si prepara a cambiare tutto. Le strade della città verranno chiuse o modificate già da inizio febbraio, in corrispondenza delle Olimpiadi invernali. Lunedì 2, giovedì 5, venerdì 6 e durante tutto il periodo dei Giochi, fino al 22 febbraio, alcune vie saranno interdette al traffico e gli accessi pedonali saranno riorganizzati. La città si sta attrezzando per accogliere i grandi eventi, ma chi si muove in auto dovrà fare attenzione alle nuove disposizioni e ai divieti temporanei.

Milano cambia volto per le Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina. Nel mese di febbraio sono previste diverse modifiche alla viabilità e agli accessi pedonali, in particolare lunedì 2, giovedì 5, venerdì 6 febbraio (giorno della cerimonia di apertura) e fino alla fine dei Giochi invernali, prevista per domenica 22 febbraio. Vediamo assieme la guida operativa e il piano di sicurezza progettato per Milano nelle prossime settimane. 2 febbraio: Zona Rossa a Palazzo Marina e alla Scala. Lunedì 2 febbraio si tiene la presentazione dello Stato dei Giochi, in programma alle ore 17.00. Restrizioni previste dalle 14. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Olimpiadi 2026, le strade chiuse a Milano: tutte le modifiche alla viabilità Approfondimenti su Olimpiadi 2026 Capodanno 2026: strade chiuse, tutte le modifiche alla viabilità e al percorso dei bus Per il Capodanno 2026 a Genova, in occasione del concerto dei Pinguini Tattici Nucleari, sono previste chiusure stradali e variazioni alla viabilità nei pressi di piazza della Vittoria. Fognatura rotta a Milano Marittima: strade chiuse e modifiche alla viabilità A Milano Marittima, si sono rese necessarie due settimane di interventi per riparare una rottura nella rete fognaria. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Olimpiadi a debito: Chi paga Milano Cortina 2026 Ultime notizie su Olimpiadi 2026 Argomenti discussi: Olimpiadi, da Cortina a Bormio: mappa strade chiuse e ZTL. Cosa sapere; Milano si blinda per le Olimpiadi: ecco tutte le strade chiuse; Olimpiadi: Strade Chiuse e Interruzioni a Milano il 5 e 6 febbraio; Olimpiadi Milano-Cortina: modifiche alla viabilità. Olimpiadi, ecco le temute chiusure delle strade bellunesi: Il servizio di trasporto pubblico alternativo garantirà mobilità e sicurezzaBELLUNO. Arrivano le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 e nel Bellunese si profilano settimane difficili dal punto di vista del traffico e della viabilità intorno a Cortina d'Ampezzo, sede di ... ildolomiti.it Olimpiadi a Milano, le strade chiuse dal 2 al 6 febbraioCome cambia la viabilità a zone per via delle tante cerimonie legate all'apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 ... iodonna.it Strade chiuse a Milano per le Olimpiadi, il sindaco Sala: «È un evento eccezionale e per i disagi servirà pazienza» - facebook.com facebook Milano blindata per le Olimpiadi 2026: il calendario delle chiusure al traffico • Dal 2 al 23 febbraio chiusure stradali, divieti di circolazione al traffico a Milano per le Olimpiadi invernali 2026: calendario, strade e quartieri coinvolti. x.com

