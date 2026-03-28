Nuova allerta meteo in Abruzzo | temporali e rischio valanghe in montagna per tutta la giornata

Da chietitoday.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova allerta meteo è stata diramata in Abruzzo, con previsioni di temporali e rischio valanghe in montagna per l'intera giornata di oggi, sabato 28 marzo. Il maltempo prosegue nel Centro-Sud, interessando le regioni della penisola con condizioni meteorologiche avverse. Le autorità hanno raccomandato attenzione e precauzioni nelle zone interessate.

Il maltempo continua a far sentire i suoi effetto sul Centro-Sud nella giornata di oggi, sabato 28 marzo. Pe questo la Protezione civile ha diramato un'altra allerta gialla che riguarda l'Abruzzo e altre sette regioni: Emilia Romagna, Umbria, Marche, Molise, Puglia, Calabria e Sicilia. Freddo e pioggia prevarranno nella prima parte del fine settimana con ancora nevicate a quote collinari dai 500-600 metri, in progressivo rialzo come spiegano da 3bmeteo.com. La tendenza sarà verso un graduale miglioramento in Abruzzo nella giornata di domenica quando il tempo sarà stabile e perlopiù soleggiato, salvo qualche annuvolamento in più dal pomeriggio e le temperature saranno in rialzo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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