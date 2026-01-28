Allerta meteo sull' Abruzzo temporali e forti raffiche di vento per tutta la giornata

La Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo per l’Abruzzo. Oggi ci sono temporali e raffiche di vento molto forti in tutta la regione. Le previsioni indicano condizioni difficili che dureranno tutto il giorno. Le autorità invitano a stare attenti e a seguire gli aggiornamenti.

Il Centro funzionale d'Abruzzo fa sapere infatti che è stato emesso dal dipartimento della Protezione Civile Nazionale l'avviso di condizioni meteorologiche avverse Temporali e forti raffiche di vento per tutta la giornata di mercoledì 28 gennaio, sull'Abruzzo. In particolare, dalle prime ore di mercoledì e per le successive 12-18 ore, si prevedono "precipitazioni diffuse e complessivamente abbondanti, anche a carattere di rovescio o temporale".

