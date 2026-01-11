Nuova allerta meteo su tutto l' Abruzzo per le prossime ore | temporali e rischio valanghe in quota

La protezione civile ha emesso un’allerta meteo gialla per l’Abruzzo, valida per domenica 11 gennaio. Sono previste condizioni di temporali e rischi di valanghe nelle aree di alta quota, in particolare sul Gran Sasso e Monte Sirente. È importante monitorare gli aggiornamenti e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza durante questa giornata.

Allerta meteo gialla della protezione civile anche per domenica 11 gennaio sull’Abruzzo. Una giornata caratterizzata da temporali e rischio valanghe su Gran Sasso e Monte Sirente secondo il bollettino. Allerta, quella emessa, che riguarda anche altre quattro regioni e cioè Molise, Puglia. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Leggi anche: Maltempo: allerta meteo per temporali su tutto l'Abruzzo, rischio valanghe su Gran Sasso e Sirente Leggi anche: Emessa nuova allerta meteo per rischio idrogeologico per le prossime 24 ore a causa delle precipitazioni Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Dalla Protezione Civile regionale una nuova allerta meteo gialla per vento, pioggia e temporali; Maltempo, nuova allerta meteo in Campania: le previsioni; Umbria, nuova allerta meteo della protezione civile; Allerta arancione per mareggiate, nuova fase di maltempo: vento fino a 100 km/h, onde di 5 metri. Meteo, nuova ondata di gelo artico sull'Italia: neve in arrivo, allerta in 5 regioni. Le previsioni - Da oggi, domenica 11 gennaio, si profila dunque un corposo calo delle temperature e l'arrivo di nevicate, fino a ... msn.com

Venti forti in arrivo su Napoli e Campania: nuova allerta meteo della Protezione civile - Il Centro Funzionale Multirischi della Protezione civile della Regione Campania ha emanato un nuovo avviso di allerta meteo per venti forti, valido dalle 20 di oggi mercoledì 7 gennaio fino alle 14 di ... napolitoday.it

Possibili nevicate nelle Marche, nuova allerta meteo - facebook.com facebook

Benevento, scatta la nuova allerta meteo: ecco il vademecum di Mastella x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.