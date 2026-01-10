Fioretto | Bianchi e Lombardi di bronzo nella tappa di Coppa del Mondo di Parigi

Nella tappa di Parigi della Coppa del Mondo di fioretto maschile, Guillaume Bianchi e Giulio Lombardi hanno conquistato il terzo posto, portando a casa due medaglie di bronzo. La competizione si è svolta nello Stade Pierre de Coubertin, offrendo un contesto suggestivo alla giornata di gara. Questo risultato testimonia l’impegno e la crescita degli atleti italiani in una delle tappe più tradizionali del circuito internazionale.

È tutto azzurro il terzo gradino del podio di Parigi, dove oggi è andata in scena la gara individuale di una classicissima della Coppa del Mondo di fioretto maschile: splendono di bronzo Guillaume Bianchi e Giulio Lombardi, protagonisti di un sabato entusiasmante nella suggestiva cornice dello Stade Pierre de Coubertin. Due medaglie di grande valore: l'ottava in carriera per Bianchi, ma anche la prima da papà con una dedica speciale al piccolo Enea nato appena 40 giorni fa; quarto podio nel circuito iridato invece per Lombardi, il secondo consecutivo dopo il terzo posto dello scorso dicembre a Fukuoka.

