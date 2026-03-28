Novitec trasforma Lamborghini Revuelto | più potenza e carbonio

Novitec ha annunciato un intervento sulla Lamborghini Revuelto, apportando modifiche che aumentano le prestazioni e l’utilizzo di materiali in fibra di carbonio. La società ha sviluppato un pacchetto di aggiornamenti specifici per questa vettura, la prima supersportiva ibrida V12 prodotta dalla Casa di Sant’Agata Bolognese. Le modifiche sono state progettate per rendere l’auto più estrema rispetto alla versione originale.

(Adnkronos) – La Lamborghini Revuelto entra nel mirino di NOVITEC, che ne esalta carattere e prestazioni con un pacchetto di modifiche studiato per rendere ancora più estrema la prima supersportiva ibrida V12 della Casa di Sant’Agata Bolognese. L’obiettivo è chiaro: aumentare potenza, migliorare la dinamica e rendere il design ancora più distintivo. Il primo esemplare di. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato. Nuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuova. Citroen C4 e C4 X Hybrid 136: ibrida versatile. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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NEW Lamborghini Revuelto - Walk-around + Revs in 4k

Contenuti utili per approfondire Lamborghini Revuelto

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