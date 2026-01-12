Boss in Incognito 2026 Elettra Lamborghini si trasforma | nuovo look irriconoscibile da Fiasconaro

Elettra Lamborghini si prepara a partecipare a Boss in Incognito 2026, adottando un nuovo look che la rende irriconoscibile. Con capelli nascosti e abiti sobri, la cantante e imprenditrice si reinventa per l’evento, dimostrando ancora una volta la sua versatilità e capacità di sorprendere. La trasformazione avviene a Bologna, segnando un altro capitolo nel suo percorso di continua evoluzione personale e professionale.

Bologna, 12 gennaio 2026 — Capelli nascosti, abiti lontani dai riflettori e un'identità tutta da reinventare: Elettra Lamborghini torna a trasformarsi per Boss in incognito, confermando la sua capacità di sorprendere anche lontano dal palco. Da questa sera, alle 21.20 su Rai 2, riparte il secondo ciclo dell' undicesima stagione del docu-reality, con quattro nuove puntate in prima serata, disponibili anche in streaming su RaiPlay. Dopo le quattro trasmesse tra settembre e ottobre, che avevano registrato una media di 914.500 spettatori, il programma prosegue con la cantante bolognese saldamente al timone.

Fiasconaro apre le porte a “Boss in incognito”: l’eccellenza siciliana protagonista su Rai 2 Scopri tutti i dettagli e la data di messa in onda nei commenti - facebook.com facebook

